Rokometašice izgubile tudi drugo tekmo z Nizozemkami

Slovenke - manjkali sta Tjaša Stanko (lažja poškodba) in Nataša Ljepoja (težave z očesom) - so odlično odigrale prvi polčas, v katerem so imele večkrat tudi štiri zadetke prednosti, v nadaljevanju pa so priložnosti dobile igralke s klopi, tako da so Nizozemke vendarle stopile v ospredje in si priigrale zmago. Prvo tekmo v petek so svetovne prvakinje z Japonske 2020 dobile s 35:27. V slovenski vrsti je bila s petimi zadetki iz prvega polčasa najuspešnejša Omoregijeva, po štiri pa so dodale Lazovićeva, Grosova in Aneja Beganović.

"Drugo tekmo z Nizozemkami smo odigrali veliko bolje kot prvo. Naša igra v prvem polčasu je bila na zelo visoki ravni. V nadaljevanju smo se s štabom odločili, da več minut namenimo mlajšim igralkam, ki so del naše reprezentance. Veseli me, da so se tudi one dostojno borile s tekmicami. Zmanjkalo nam je nekoliko znanja in sreče, zato se je Nizozemska na koncu veselila zmage," je za spletno stran Rokometne zveze Slovenije povedal Uroš Bregar.

Za izbranke slovenskega selektorja je bil to zadnji preizkus pred kvalifikacijami za SP, ki sledijo v drugi polovici aprila. Tekmice bodo slovenska dekleta dobila v torek na žrebu na Dunaju, ki je na sporedu ob 15. uri. Možne tekmice so Slovaška, Ukrajina, Severna Makedonija, Turčija, Portugalska, Avstrija, Italija, Švica, Belorusija ter Islandija. Prva tekma bo 16. ali 17. aprila, povratna pa štiri dni kasneje.