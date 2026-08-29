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Rokometašice Krima devetič osvojile slovenski superpokal

Celje, 29. 08. 2026 22.29 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Rokometašice Krima so že devetič osvojile superpokal

Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja so zmagovalke letošnjega slovenskega superpokala, potem ko so v Celju premagale Mlinotest Ajdovščino s 45:28 (20:11).

Krimovke ostajajo kraljice slovenskih superpokalnih tekem, na devetih tovrstnih dvobojih imajo 100-odstotni izkupiček. Za njih je bila tekma proti Ajdovkam generalka pred uvodno tekmo v evropski Ligi prvakinj proti tradicionalnim mednarodnim tekmicam iz Bukarešte, ki bo čez teden dni v Ljubljani. V igri Krima je v uvodnih petnajstih minutah kapljalo in curljalo na vse strani. Ajdovke so si priigrale dva gola prednosti (7:5, 8:6), po minuti odmora novega danskega trenerja Rasmusa Poulsena na klopi ljubljanske ekipe in zavoljo številčnejšega ter kakovostnejšega igralskega kadra pa so v nadaljevanju krimovke le zagospodarile v Zlatorogu.

V 21. minuti so si priigrale šest golov naskoka (15:9), na polovici tekme pa je njihova prednost znašala +9 (20:11). V drugem polčasu se razmerje moči na igrišču ni spremenilo, končni izid zgovorno priča o premoči 31-kratnih državnih in 30-kratnih pokalnih prvakinj iz slovenske prestolnice. Pri Ljubljančankah je bila najučinkovitejša Eleonora Stanković z osmimi goli. Nina Zulić in Ema Marija Marković sta za zmago prispevali po sedem zadetkov. Špela Bajc je za Ajdovke dosegla šest, Natalija Grandič pa pet golov.

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