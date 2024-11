Rokometašice Krima drevi z novim zagonom v Metzu

Ljubljanska ekipa je na zadnjih treh tekmah izgubila proti Ferencvarošu, Bukarešti in Metzu, pred tem pa je slavila proti Podravki Vegeti, Nyköbingu, Glorii Bistriti in Storhamarju.

Po sedmih tekmah si Krimovke z osmimi točkami delijo tretje mesto z Bukarešto. V skupini A je v vodstvu Metz s 13 točkami, Ferencvaroš jih je zbral 12, za Krimom in Bukarešto pa so še štiri ekipe. Storhamar in Podravka Vegeta sta zbrala pet točk, Gloria Bistrita štiri, Nyköbing pa eno.

Po tekmah osmega kroga bo napočil dvomesečni premor zaradi bližnjega evropskega prvenstva v Švici in Avstriji ter na Madžarskem. Ljubljanska zasedba bo na zadnjih šestih tekmah gostila Ferencvaroš, Glorio Bistrito in Podravko Vegeto, v gosteh pa se bo pomerila z Bukarešto, Storhamarjem ter Nyköbingom.

Najboljši dve ekipi iz skupine A se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa v razigravanje za preboj med najboljših osem.