Rokometašice Krima gladko do 29. pokalnega naslova

Papirnate favoritinje iz Ljubljane so osvojile prvo domačo lovoriko v sezoni 2024/25. Lanske branilke naslova iz Vipavske doline so bile v posameznih obdobjih finalne tekme povsem enakovredne Krimovkam, ki so predvsem izkoristile večji nabor kakovostnih igralk in se po dveh letih znova veselile pokalne zmage.