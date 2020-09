Rokometašice Krima Mercatorja do točke v Rostovu

Ljubljančanke so osvojile prvo točko v skupinskem delu Lige prvakinj. Po uvodnem domačem porazu proti norveškemu Kristiansandu konec minulega tedna v Stožicah so bile danes v Rostovu na Donu že v izgubljenem položaju, a so v končnici tekme – pri zaostanku 21:23 – uprizorile prvovrsten preobrat. Najprej je Brazilka Samara Da Silva Vieira znižala na 22:23, izenačujoči gol pa je po strelu s svoje polovice igrišča na prazna domača vrata v zadnji sekundi dvoboja postavila Maja Svetik.

Izbranke Uroša Bregarja so spodbudno začele obračun v Rusiji, po uvodnem vodstvu s 3:1 pa se jim je ustavilo. Uvodoma blede gostiteljice so se na krilih Ane Vjahireve, ki je v prvem polčasu dosegla kar devet od skupno 12 golov za Rostov, povsem razigrale in v 13. minuti Ljubljančankam ušle na dva gola (4:6), le minuto kasneje pa je slovenska klop pri zaostanku 4:7 zahtevala minuto odmora.

Bregarjeva navodila so bila učinkovita, njegove varovanke so vzpostavile ravnotežje na igrišču in se gostiteljicam v 20. minuti približale na gol zaostanka (8:9). Izenačen in negotov boj se je nadaljeval vse do konca prvega polčasa, ki so ga slovenske prvakinje odigrale naravnost vrhunsko. V 28. minuti so najprej izenačile na 12:12, v sami končnici pa sta Nataša Ljepoja in Samara Da Silva Vieira zadeli za vodstvo s 14:12.

Ljubljančanke so si na začetku drugega polčasa priigrale najvišje vodstvo na tekmi (15:12), a zadovoljstvo je bilo kratkotrajno. Po izključitvi Svetikove se jim je povsem ustavilo, gostiteljice pa so jih v 35. minuti ujele in izenačile na 15:15, tri minute kasneje pa slovenske prvakinje znova pahnile v zaostanek (16:17). A črne minute so se nadaljevale, v 41. minuti je zaostanek ljubljanske ekipe znova znašal tri gole (16:19).

Ljubljančanke v zadnjih dvajsetih minutah niso vrgle puške v koruzo, dokaj hitro so strnile svoje vrste in zadihale za ovratnik gostiteljicam ter znižale na 18:19. Po hudem boju za vsak košček igrišča je Ljepoja v 54. minuti izenačila na 21:21.

V prelomnih trenutkih dvoboja je sprva kazalo na zmago domačih rokometašic, ki so si po golu Julije Managarove v 58. minuti priigrale že dva gola prednosti (23:21). A krimovke se niso predale, najprej je Da Silva Vieira znižala na 22:23, izenačujoči gol pa je po strelu s svoje polovice igrišča na prazna domača vrata s 30 metrov postavila Maja Svetik.

Pri slovenski ekipi je bila najbolj učinkovita Samara Da Silva Vieira z devetimi goli, Nizozemka Harma van Kreij je prispevala pet zadetkov.