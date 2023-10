Krimovke po tekmi preobratov remizirale proti favoriziranemu Kristiansandu

Rokometašice Krima Mercatorja in norveškega Kristiansanda so se v petem krogu skupinskega dela lige prvakinj v dvorani Tivoli razšle z neodločenim izidom 24:24 (15:9).

Ljubljanska ekipa je po sijajni končnici, ko je nadoknadila tri gole zaostanka, prekinila niz devetih porazov proti trikratnim zmagovalkam najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja v zadnjih treh sezonah iz norveškega Kristiansanda. V kultni dvorani pod Rožnikom je osvojila točko, po treh zmagah proti poljskemu Lubinu, danskemu Esbjergu in madžarskemu Ferencvarosu ter porazu proti danskemu Ikastu pa je na visokem drugem mestu v skupini B. Ljubljanska ekipa se bo 28. oktobra v gosteh pomerila z romunskim Rapidom iz Bukarešte. Verižne slovenske prvakinje na tekmi kroga po izboru Evropske rokometne zveze (EHF) niso mogle računati na dirigentko svoje igre Darjo Dmitrijevo, tudi v odsotnosti poškodovane Rusinje pa so sijajno odprle dvoboj proti imenitnim skandinavskim tekmicam. V peti minuti so po dveh golih Nine Zulić in brazilske vratarke Barbare Arenhart prek celega igrišča povedle s 3:0.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Izbranke črnogorskega trenerja na klopi Krima Dragana Adžića so prvi gol prejele sredi šeste minute, ko je zadela Švedinja Jamina Roberts. V nadaljevanju je bila tekma povsem enakovredna, po obojestransko dokaj "raztrgani" igri pa so gostiteljice znova povezale niti igre in v 15. minuti po drugem golu Arenhart prek celega igrišča povedle s 7:3. Tri minute kasneje je črnogorska krožna napadalka v vrstah Krima Tatjana Brnović svoje soigralke popeljala do vodstva 9:4, tako da je gostujoči trener, Slovak Tomaš Hlavaty, zahteval minuto odmora. Ta ni spremenila razmerja moči na igrišču, krimovke so po golu Črnogorke Jovanke Radičević v 23. minuti povedle kar za sedem golov (12:5), na veliki odmor pa so se odpravile z vodstvom šestih (15:9). Ljubljanska ekipa, ki je v prvem polčasu prejela le devet zadetkov, je v začetku druge polovice tekme močno popustila v obrambi. Ta ni bila več tako granitna in gibljiva, v njej je bilo vse več razpok, kar so izkušene igralke norveške ekipe izkoristile in počasi zmanjševale visok zaostanek. Gostje so v prvih šestih minutah prepolovile primanjkljaj (16:13), tako da je Adžić zahteval minuto odmora.

Statistika tekme FOTO: Sofascore.com