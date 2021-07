Rokometašice Krima Mercatorja začele priprave na novo sezono

Poleg klasičnih fizičnih priprav in taktičnih uigravanj v Stožicah se bodo čez poletje rokometašice odpravile tudi v Kranjsko Goro, avgusta pa jih čaka nekaj tekem, ki jih bodo izkoristile za uigravanje pred evropsko in domačo sezono. Prve evropske tekmice bodo Švedinje, na domačem prizorišču jih čakajo rokometašice iz Zagorja.

Ekipa sicer še ni čisto popolna, štiri Krimovke – Oceane Sercien Ugolin, Matea Pletikosić, Barbara Elisabeth Arenhart in Allison Puneaubodo – bodo namreč igrale na olimpijskem turnirju v Tokiu, Harma van Kreij pa bo v Ljubljano prišla konec tedna.

"Vseskozi sem v pogonu, razmišljam o prihajajoči sezoni, o spremembah in prilagoditvah v ekipi, ki jo imamo na voljo v tej sezoni. Čaka nas veliko dela. Uvodni del je namenjen vpogledu, v kakšnem stanju so igralke prišle s počitnic. Tudi zato smo začeli prej, da odpravimo vse pomanjkljivosti in maksimalno pripravljeni pričakamo prvo tekmo. Kar se tiče ciljev, imamo vsi visoke. Naša naloga je, da se pokažemo še v boljši luči kot preteklo sezono. Zanimajo me le točke in pogled na lestvico – višje v skupini, kot bomo, lažje tekmice nas čakajo v nadaljevanju," je že ob začetku priprav jasen trener Uroš Bregar.

Kapetanka Nina Žabjek, ki nadaljuje z rehabilitacijo, še ni v polni pripravljenosti, a bo do jeseni, ko se bo ekipi priključila tudi Valentina Klemenčič, nared. Kot zadnja se bo na igrišče vrnila Ema Abina. "Igralke komaj čakamo na tekmovalni ritem, saj imamo vse raje igro, kot same priprave na sezono. Cilji so zastavljeni visoko in zavedamo se, da se mora poklopiti več dejavnikov, da jih tudi dosežemo. Kar smo se v pretekli sezoni naučile, je, da se ne smemo nikoli predati. Motivacije ne manjka niti pred pričetkom nove sezone, v kateri vsekakor želimo premagati čim več tekmic, morda koga tudi presenetiti, kot smo lani CSKA," pa pravi Žabjekova.