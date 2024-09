Rokometašice Krima obeležile štiri desetletja delovanja

"Krim je najuspešnejši slovenski klub doslej in je postavil številne mejnike. Več tisoč mladih rokometašic smo vzgojili. Na Krimu sloni tudi rokometna reprezentanca in želimo nadaljevati z vzgojo mladih rodov rokometašic," je uvodoma na izpostavil Iztok Verdnik .

Od leta 2019 je predsednik kluba, ta je tokrat predstavil tudi svojo prenovljeno celostno podobo, s katero kani nadaljevati izjemne mednarodne uspehe v tej sezoni.

"Tako velika tradicija in trideset let neprekinjenega nastopanja v ligi prvakov je izjemno. Imamo veliko odgovornost, ki je čast in privilegij. Vse si želimo priti na zaključni turnir četverice v ligi prvakinj. To ne bo lahko, ampak bomo dale vse od sebe, da dosežemo cilj," je napovedala kapetanka Krima in slovenske reprezentance Ana Gros.

Prireditve so se udeležile članice številnih generacij ljubljanskega kluba ter visoki gostje, med njimi Franjo Bobinac, nekdanji predsednik Rokometne zveze Slovenije in sedanji predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).

"Super športno leto je doseglo vrhunec v Parizu, ker sta nastopili obe rokometni reprezentanci. To je izjemen dosežek, tudi posledica dela v našem najboljšem klubu v državi, v Krimu. Ni bilo lahko pred štirimi desetletji začeti z delovanjem. Bile so tudi krize, ni bilo denarja in pokroviteljev, a ste zdržali in to bi rad posebej izpostavil. Obenem je to klub, ki je naredil izjemno delo pri razvoju igralk. To sezono imate izjemno ambiciozne cilje ter s tujimi igralkami okrepljeno zelo močno ekipo," je dejal Bobinac.