Rokometašice Krima s porazom začele novo sezono lige prvakinj

Ljubljanska zasedba je 32. zaporedno sezono v ligi prvakinj začela s porazom. Čeprav so bile slovenske prvakinje v prvem polčasu večinoma v ospredju in delovale razigrane, pa je v drugi polovici drugega polčasa zmanjkalo moči, sreče in kakovosti za presenečenje. Pri domačih je bila najboljša Nina Zulić z devetimi goli (osem v prvem polčasu), pri gostjah pa Valerija Maslova s sedmimi. Ob Krimu, CSM Bukarešti in Ferencvarosu so v skupini A še Esbjerg, Brest, Borussia Dortmund, Sola in Budućnost. Prvi dve ekipi se bosta prebili neposredno v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa v dodatne boje za med najboljšo osmerico.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right RK Krim vs CSM Bukarešta Aljoša Kravanja

RK Krim vs CSM Bukarešta Aljoša Kravanja

RK Krim vs CSM Bukarešta Aljoša Kravanja

RK Krim vs CSM Bukarešta Aljoša Kravanja

RK Krim vs CSM Bukarešta Aljoša Kravanja

RK Krim vs CSM Bukarešta Aljoša Kravanja

RK Krim vs CSM Bukarešta Aljoša Kravanja

RK Krim vs CSM Bukarešta Aljoša Kravanja

RK Krim vs CSM Bukarešta Aljoša Kravanja

RK Krim vs CSM Bukarešta Aljoša Kravanja



















Ljubljančanke so kljub številnim spremembam v ekipi in nekaj odsotnostim zaradi bolezni in poškodb kar poletno začele proti favorizirani romunski ekipi, kjer sta nase hitro opozorili tudi glavni igralki Emma Friis in Maslova. Sprva so sicer zaostale z 0:2, toda se hitro pobrale, novinka Alberte Madsen Kielstrup pa je v šesti minuti zadela za prvo Krimovo vodstvo (5:4).

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Petindvajsetletna danska zunanja igralka v Krimovem dresu je nato v 13. minuti poskrbela tudi za vodstvo z 9:7, velik delež pa je dala tudi Zulić, ki je v prvih 28 minutah dosegla kar osem golov. Če je hitra igra v napadu prinašala želene sadove, pa je malce manjkalo v obrambi. Tako sta bili ekipi praktično ves čas poravnani, so pa domačinke ob koncu polčasa z lepo akcijo prišle do vodstva z 19:17.

RK Krim FOTO: Aljoša Kravanja

Uvod drugega polčasa je nekoliko bolje uspel romunski zasedbi, ki je v 37. minuti po dolgem času prešla v vodstvo z 22:21, nakar je reagiral domači trener Rasmus Poulsen in svoje igralke poklical na minutni posvet. Po njem so gostje povedle za dva zadetka, vratarka Maja Vojnović pa je z nekaj obrambami preprečila še višjo prednost gostij iz Bukarešte. Kljub temu so slednje, ki so pogosto zadele s krilnih položajev, nato pobegnile za tri zadetke, v 44. je semafor kazal že štiri gole razlike, Poulsen pa je 15 minut pred koncem znova zahteval minuto odmora. Tudi to ni prekinilo naleta CSM Bukarešte, ki je v 46. minuti povedla za pet golov, kmalu zatem za šest, tako da se je razplet vse bolj nagibal na stran gostij. Te so znale nato tekmo pripeljati mirno do konca, največ pa so vodile za osem golov.