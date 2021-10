Rokometašice Mlinotesta na prvi tekmi neodločeno s Švedinjami

Rokometašice Mlinotesta se po nekajletnem premoru spet merijo v evropskih tekmovanjih. S švedskimi tekmicami so se dogovorili, da bosta oba dvoboja v Ajdovščini, na današnjem prvem, na katerem so bile uradno gostiteljice Švedinje, pa je bilo na koncu po dobri končnici slovenske ekipe neodločeno 26:26. Domačim je šlo na začetku tekme dobro, saj so na krilih razpoložene Sladjane Perazić povedle s 4:1 in 6:3. A so jih tekmice hitro ujele, izenačile na 6:6 in pozneje povedle, tudi za tri gole (10:7, 12:9). V končnici prvega dela so domače spet pritisnile in se z zadetkom Ane Abine približale le na 12:13.

V nadaljevanju so Ajdovke po začetnem vodstvu s 15:14 nato dolgo lovile tekmice. Kristianstad je vseskozi vodil za dva, občasno celo za tri gole. A ekipa iz Ajdovščine se ni predala, v zadnjih dveh minutah je prišla do izenačenja. Najprej je bila uspešna Abina, minuto pred koncem pa je za končni izid 26:26 poskrbela Nuša Fegic.

Pri slovenski ekipi sta se najbolj izkazali Perazićeva z devetimi in Abina s šestimi goli, pri švedski pa je bila najučinkovitejša Laura Eskebjerg Eggert z desetimi.