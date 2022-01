Rokometašice nemškega kluba v garderobi našle dve skriti kameri

Kot poročajo nemški mediji – informacijo so sicer potrdili tudi v klubu kar prek družbenih omrežij –, so pred tekmo nemške Bundselige z Bietigheimom v garderobi našli dve skriti kameri. Vodstvo rokometne Bundeslige je ostro obsodilo dogajanje, ki je močno pretreslo dekleta v klubu. Policija že preiskuje dogodek, v klubu pa so sporočili, da bodo rokometašice imele nekaj dni počitka, da si opomorejo. "Vsa ekipa bo imela nekaj dni prosto, da lahko odpotujejo k svojim družinam. Naša prošnja medijem in tudi navijačem je, da naj dajo dekletom ta prepotreben čas," so zapisali na Facebooku. "In za vse tiste zlobneže, ki se vam vse to zdi smešno in zahtevate celo videoposnetke, sporočamo: Snemajte se sami, nas pa pustite pri miru," so še sporočili iz kluba.