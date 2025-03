Rokometašice za zaprtimi vrati izgubile proti Hrvaticam

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so na svoji prvi reprezentančni akciji po desetem mestu na lanskem evropskem prvenstvu v Avstriji in Švici ter na Madžarskem morale priznati premoč Hrvaticam.

Proti sosedam so prikazale toplo-hladno predstavo, pokopalo pa jih je ogromno število zgrešenih sedemmetrovk. Na današnjem obračunu v medžimurskem mestecu Prelog so zastreljale kar pet tovrstnih strelov.

Večji del dvoboja je minil v povsem enakovredni predstavi. Slovenke so v 46. minuti prvič na dvoboju povedle s 17:16, potem ko je vratarka Maja Vojnovič nanizala nekaj bravuroznih obramb, prelomni trenutki dvoboja pa so minili v znamenju Hrvatic. Slovenke so devet minut pred koncem zaostale z 18:20, na koncu pa tudi izgubile za dva zadetka (20:22).

V slovenski reprezentanci je bila v Prelogu najbolj učinkovita Tjaša Stanko s petimi, v hrvaški pa Tina Barišić s sedmimi goli. Pri gostiteljicah se je izkazala tudi vratarka Lucija Bešen, ki je zbrala 13 obramb.

Slovenske rokometašice bodo v soboto opravile še skupni trening s Hrvaticami in končale prvi del priprav za kvalifikacijski tekmi proti Srbiji za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo letošnjega novembra in decembra v Nemčiji in na Nizozemskem.

Prva tekma proti Srbiji bo 9. aprila v Celju, povratna pa 13. aprila v Boru.