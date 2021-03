Rokometna reprezentantka okrepila Ajdovke

V mestu z burje še naprej aktivno kadrujejo pred novo sezono. Poleg obeh novink, Ane Abina in Klare Hrovatič, so v svojih vrstah z novimi pogodbami zadržali tudi Nušo Fegic, Anjo Bratina, Veroniko Leški, Mirjeto Bytyqi, Uršo Zelnik, Tejo Ferfolja, Majo Grmek in Natašo Rustja.

Ana Abina je kot posojena igralka Krima Mercatorja v zadnjih treh sezonah branila barve novomeške Krke. V tej sezoni 1. ženske rokometne lige je nastopila na 17 tekmah in zabila 126 golov. S tem izkupičkom je trenutno tretja najboljša strelka med slovensko žensko klubsko elito.

V ajdovskem klubu pred novo sezono napovedujejo še dve okrepitvi.