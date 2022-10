Rokometna žoga na pot od Celja do Ljubljane za promocijo EP

Dober mesec pred začetkom rokometnega evropskega prvenstva za ženske, ki ga bo Slovenija med 4. in 20. novembrom gostila skupaj s Črno goro in Severno Makedonijo, bo potekala akcija Žoga tisočerih dotikov. Okoli 900 predstavnikov iz 27 slovenskih rokometnih klubov si bo tako danes uradno žogo prvenstva podalo med Celjem in Ljubljano.

icon-expand Slovenija FOTO: Damjan Žibert Organizatorji na akcijo vabijo vse, ki bi se pridružili slovenskim rokometnim klubom pri podajanju uradne žoge prvenstva od enega do drugega slovenskega prizorišča, ki bosta novembra gostili enega izmed največjih športnih dogodkov v tem letu. Celje in Ljubljana se bosta tako povezala v 80-kilometrsko živo verigo, v kateri si bo žogo podalo skoraj tisoč rokometašev, so sporočili prireditelji prvenstva. Potovanje uradne žoge se bo pred celjsko dvorano Zlatorog začelo ob 7. uri. Podajali si ji bodo preko Žalca, Vranskega, Tuhinjske doline, Kamnika in Domžal. Predviden prihod žoge v ljubljansko dvorano Stožice pa je ob 18.40.