Rokometne legende v Golovcu

Celjsko ekipo na tej tekmi bo, kot piše na uradni spletni strani kluba, vodil Stanko Anderluh, ki je nedolgo nazaj še aktivno deloval v klubu. Po njegovem slovesu, ki se je zgodil v času, ko je dvorane zaprla koronakriza, se v Celju še niso uspeli na primeren način posloviti od njega, zato želijo izkoristiti to priložnost in se v okviru te tekme tudi njemu zahvaliti za njegovo delo. Vrste Celja bodo zastopali številni nekdanji asi rokometne igre, svoj prihod so potrdili Luka Žvižej, Uroš Zorman, Rastko Stefanović, Dušan Podpečan, Beno Lapajne, Matjaž Brumen, Alem Toskić, Uroš Šerbec, Roman Pungartnik, Branko Bedekovič, Tomaž Tomšič, Rok Praznik, Robi Šafarič in Marko Oštir. Na drugi strani so prihod potrdili Sterbik Arpad, Ivancsik Gergo, Ivancsik Tamas, Nagy Laszlo, Pasztor Istvan, Fazekas Nandor, Ivo Diaz, Schuch Timuzsin, Gulyas Istvan, Nikola Eklemović in Carlos Perez.