Rokometnega praznika v Celju ni pokvarila niti zmaga Parižanov

Osrednja celjska dvorana je gostila najbolj razvpito in zvezdniško zasedbo na Stari celini iz Pariza, tribune so bile napolnjene do zadnjega kotička, navijaška skupina Florijani pa je v pompoznem slogu obeležila 25-letnico delovanja. Celjska ekipa je v uvodu svojega zadnjega domačega mednarodnega dvoboja v tej sezoni vnovič za roge prijela veliko rokometno ime, tako kot je to storila na svojih zadnjih dveh obračunih proti velikanoma iz nemškega Flensburga in madžarskega Szegeda. Navkljub odsotnosti pravega zunanjega desnega igralca - Črnogorec Branko Vujović in Matic Grošelj sta poškodovana - je uvodoma povsem zasenčila zvezdnike iz francoske prestolnice. Nikola Karabatić , Uwe Gensheimer , Sandor Sagosen , Luc Abalo in druga zveneča imena pariške zasedbe so bili v uvodu v podrejenem položaju. Gostitelji so na krilih svojih privržencev tekmo odprli na najboljši možni način in po vsega šestih minutah igre povedli s 5:2, dve minuti kasneje pa se je pod stropom dvorane zasvetil izid 7:3.

"Rapsodija" igralcev v rumenih dresov se je nadaljevala do sredine prvega polčasa, po njihovem vodstvu z 10:5 pa je "prekipelo" španskemu strokovnjaku na francoski klopi Raulu Gonzalezu, ki je zamenjal svojo celotno zunanjo vrsto in v ogenj poslal Danca Mikkela Hansna, Hrvata Luko Stepančića in Šveda Kima Ekdahla du Rietza ter zaukazal popolno "mobilizacijo" svojih izbrancev v obrambi.

Celjani so med 15. in 22. minuto na svoji koži občutili moč Parižanov, ki so naredili delni izid 5:0 in tekmo postavili v začetno izhodišče (10:10). Po Ocvirkovi minuti odmora so do sape prišli tudi domači rokometaši ter po golih Williama Accambrayja in Kristjana Horžena v 23. minuti povedli z 12:10, v 26. minuti pa je Kristian Bećirisvoje soigralce znova popeljal do vodstva +3 (14:11). V končnici prvega polčasa so znova naredili nekaj nepotrebnih napak, kar so izkušeni in z vsemi žavbami namazani gosti znali izkoristiti in izenačili na 17:17. Slovenski prvaki v drugem polčasu niso bil kos Parižanom. V 31. minuti so prvič na dvoboju zaostali (17:18), od tedaj naprej pa se je na celjskem parketu bolj ali manj odvijal "enosmeren promet", vse niti igre pa je vlekel PSG.

Pritisk PSG je bil silovit, po celjskem zaostanku z 21:24 v 37. minuti pa je reagirala tudi domača klop in zahtevala minuto odmora. Za pot v "pravo smer" pa je bilo že prepozno. Parižani so medtem dosegli pravo delovno temperaturo, razigral se v prvem polčasu nevidni Nikola Karabatić, gosti so igrali zrelo in preudarno ter z dokaj racionalno predstavo osvojili novi točki ter si pred zadnjim krogom zagotovili prvo mesto v skupini B, ki jim prinaša neposreden nastop v četrtfinalu. V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Accambray s petimi goli, enega manj je dosegel Draško Nenadić.