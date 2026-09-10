Rokometni čudežni deček zasijal še na največjem odru

Rokometna Evropa, številni strokovnjaki in analitiki so z nestrpnostjo čakali vrnitev Celja Pivovarne Laško na največji oder. Zakaj? Ker jih je zanimalo, kaj lahko v Ligi prvakov pokaže čudežni deček evropskega in svetovnega rokometa Aljuša Anžiča. 18-letnik, ki navdušuje, kjerkoli se pojavi, organizator igre, ki ima rešitev za praktično vse tipe obrambnih igralcev.

Jasno, če ga niso zaustavili na ravni pokala Evropske rokometne zveze, je bilo to moč pričakovati na dve stopnički višji kakovostni ravni. A v uvodnem krogu Lige prvakov se ni ustrašil odgovornosti, s soigralci so se znašli na pragu končnega uspeha, h končnemu izidu 31:29 je prispeval kar 11 golov. Toliko jih uvodni večer ni dosegel nihče v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju.