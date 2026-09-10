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Rokometni čudežni deček zasijal še na največjem odru

Zagreb, 10. 09. 2026 16.59 pred 10 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.F.
RK Celje Pivovarna Laško

Organizator igre rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško Aljuš Anžič že čara. Na tekmi uvodnega kroga Lige prvakov je dosegel kar 11 golov, a vsakega od njih bi zamenjal za končni uspeh. Slovenski prvaki so izgubili z 31:29.

Rokometna Evropa, številni strokovnjaki in analitiki so z nestrpnostjo čakali vrnitev Celja Pivovarne Laško na največji oder. Zakaj? Ker jih je zanimalo, kaj lahko v Ligi prvakov pokaže čudežni deček evropskega in svetovnega rokometa Aljuša Anžiča. 18-letnik, ki navdušuje, kjerkoli se pojavi, organizator igre, ki ima rešitev za praktično vse tipe obrambnih igralcev.

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Jasno, če ga niso zaustavili na ravni pokala Evropske rokometne zveze, je bilo to moč pričakovati na dve stopnički višji kakovostni ravni. A v uvodnem krogu Lige prvakov se ni ustrašil odgovornosti, s soigralci so se znašli na pragu končnega uspeha, h končnemu izidu 31:29 je prispeval kar 11 golov. Toliko jih uvodni večer ni dosegel nihče v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

Celjani obžalujejo zapravljeno priložnost za točko, morda celo dve, a se zavedajo, da bo Zlatorogu vse drugače. Domači gledalci vselej predstavljajo dodatnega igralca na terenu.

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