Rokometni EP do 18 let v Celju odpovedan

Kot so zapisali v pismu z Dunaja, je EHF odločitev sprejela na podlagi izkušenj iz klubskih in reprezentančnih tekmovanj pod svojim okriljem. "Zlasti prihajajoče tekme kvalifikacij za moško evropsko prvenstvo 2022 so pokazale, da so reprezentance zaradi dodatnih potovanj še toliko bolj izpostavljene zdravstvenim tveganjem, poleg tega pa so v to udeleženi še klubi članov reprezentanc in številni drugi dejavniki. Potrebno je upoštevati tudi dejstvo, da gre v tem primeru za prireditev mlajših starostnih selekcij, na kateri se eksperimentov in rešitev s t.i. mehurčki enostavno ne moremo posluževati,"so med drugim zapisali v pismu krovne evropske rokometne organizacije, pod katerega sta se podpisala predsednik Michael Wiederer in generalni sekretar Martin Hausleitner.

Prvenstvo stare celine za fante do 18 let bi po prvotnih načrtih v mestu ob Savinji moralo potekati med 13. in 23. avgustom. V začetku marca je bil tako v celjskem Narodnem domu izveden žreb skupin, konec junija pa je bil zaradi situacije s pandemijo koronavirusa Izvršni odbor EHF-a tekmovanje primoran prestaviti. Nov datum je našel v drugi polovici januarja prihodnje leto (14.-24.1.), sedaj pa tekmovanje dokončno odpovedano.

Kljub temu slovenska vrsta, ki jo vodi Sandi Markl, v letu 2021 ne bo ostala brez reprezentančnih nastopov. V drugi polovici avgusta bo v Grčiji potekalo svetovno prvenstvo do 19 let, na katerem bo nastopilo 32 reprezentanc. Med njimi bo 14 sodelujočih prihajalo iz Evrope. Ker moralo bi v Celju, od koder bi si evropske reprezentance zagotovile pot v Grčijo, nastopiti 16 ekip, bodo kot kvalifikacijsko sito uporabljeni rezultati iz EP do 18 let iz leta 2018, ko je Slovenija na Hrvaškem osvojila deveto mesto.

Rokometna zveza Slovenije odločitev EHF-a odobrava in jo pri njej povsem podpira. V trenutnem obdobju mora biti zdravje vseh na prvem mestu!