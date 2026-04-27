Rokometni Final Four tudi s slovenskim pridihom

Ljubljana, 27. 04. 2026 17.58 pred enim dnevom 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
FOTOGALERIJA: Krimovke do pomembne zmage nad romunskim Rapidom

Rokometašice Bukarešte z Elizabeth Omoregie in Bresta z Ano Gros so zadnje polfinalistke Lige prvakinj. Romunke so izločile Esbjerg, Francozinje pa Glorio Bistrito. Še pred tem se je z madžarskim Györom na Final Four prebila dolgoletna slovenska rokometna reprezentantka Tjaša Stanko. Madžarke, dvakratne zaporedne evropske prvakinje, so v četrtfinalu gladko izločile danski Odense.

Bukarešta je z Elizabeth Omoregie lovila zaostanek zadetka (25:26) proti Esbjergu in nalogo opravila z odliko. Tokrat je romunska zasedba prevladovala praktično celo tekmo in jo dobila s 37:27. Omoregie je k zmagi prispevala šest golov. 

Elizabeth Omoregie
Brest z Ano Gros pa je skušal oplemenititi prednost 36:35 s prve tekme proti Glorii Bistriti. To je francoski zasedbi uspelo, potem ko je predvsem v drugi polovici drugega polčasa naredila občutnejšo razliko. Končni izid je bil 36:30, Gros pa je prispevala tri zadetke.

Preberi še Mlade, obetavne nove igralke in podaljšanja za novo sezono

Že pred tem si je mesto na zaključnem turnirju priigrala Tjaša Stanko z madžarskim Györom. Madžarke, dvakratne zaporedne evropske prvakinje, so v četrtfinalu gladko izločile danski Odense. 

Tjaša Stanko
Györ je velik del posla opravil že na prvi tekmi, ko je na Danskem zmagal s 36:28, pa je doma le še potrdil napredovanje na zaključni turnir četverice, ki bo 6. in 7. junija v Budimpešti. K zmagi s 40:25 je Slovenka prispevala tri zadetke.

V soboto si je preboj v polfinale priigral še Metz. Prva tekma s Ferencvarosom se je na Madžarskem končala z 31:31, doma pa so Francozinje zmagale z 31:28.

Samozavestni Celjani v en glas: Razlika bi morala biti višja

Svetovni rekord v maratonu prvič pod magično mejo dveh ur

24ur.com Rokometašice Györa in Odenseja v velikem finalu Lige prvakinj
24ur.com Slovenci v polfinalu Eurovolleyja s Poljaki, napredovali tudi Italijani
24ur.com Slovenski odbojkarji za konec rednega dela gladko odpravili Nizozemsko
24ur.com Dobovec znova med evropsko futsal elito
24ur.com Ukrajinke še zadnji skupinski tekmec slovenskih odbojkaric na EP
24ur.com Slovenci v drugo uspešni proti Madžarom
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
vizita
Portal
Glavobol, ki je bil v resnici možganska krvavitev
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
