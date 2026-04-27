Rokometni Final Four tudi s slovenskim pridihom

Bukarešta je z Elizabeth Omoregie lovila zaostanek zadetka (25:26) proti Esbjergu in nalogo opravila z odliko. Tokrat je romunska zasedba prevladovala praktično celo tekmo in jo dobila s 37:27. Omoregie je k zmagi prispevala šest golov.

Brest z Ano Gros pa je skušal oplemenititi prednost 36:35 s prve tekme proti Glorii Bistriti. To je francoski zasedbi uspelo, potem ko je predvsem v drugi polovici drugega polčasa naredila občutnejšo razliko. Končni izid je bil 36:30, Gros pa je prispevala tri zadetke.

Že pred tem si je mesto na zaključnem turnirju priigrala Tjaša Stanko z madžarskim Györom. Madžarke, dvakratne zaporedne evropske prvakinje, so v četrtfinalu gladko izločile danski Odense.

Györ je velik del posla opravil že na prvi tekmi, ko je na Danskem zmagal s 36:28, pa je doma le še potrdil napredovanje na zaključni turnir četverice, ki bo 6. in 7. junija v Budimpešti. K zmagi s 40:25 je Slovenka prispevala tri zadetke.

