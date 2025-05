Rokometni pregled: Janc in Makuc prvaka v Španiji

Dobra tekma v Franciji je tudi za Jožetom Baznikom in Maticem Grošljem . Baznik je med vratnicama Pauca ustavil 14 strelov ter ekipi pomagal do zmage pri Tremblayu. Obračun s sredine lestvice se je končal s 37:34. Grošelj je k uspehu Chartresa s 30:28 proti višje uvrščeni zasedbi Dunkerque prispeval pet golov. Soigralec Nik Henigman se ni vpisal med strelce.

Ema Hrvatin je za Saint-Amand , ki se bori za obstanek med francosko elito, na obračunu z začelja lestvice proti Toulonu dosegla pet golov in bila s tem druga najboljša strelka ekipe ob zmagi s 27:21.

Aleks Vlah je z Aalborgom minuli konec tedna na Danskem začel drugi del tamkajšnjega prvenstva in remiziral proti Skjernu, ob tem je dosegel pet golov.

Spodrsljaj so popravili dva dni kasneje in si s suvereno domačo zmago proti Anaitasuni (39:25) šest tekem pred koncem že zagotovili 32. naslov državnih prvakov v zgodovini kluba. Blaž Janc je na obeh tekmah dosegel po tri zadetke, Domen Makuc pa na prvi enega, na drugi dva.

Barcelona je v sredo drugič v sezoni državnega prvenstva klonila, potem ko je bil boljši Valladolid s 26:24. Dva poraza v domačem prvenstvu so Katalonci zabeležili prvič po sezoni 2009/10.

Na Madžarskem se je odvil veliki derbi med Veszpremom in Szegedom. Prvi je bil boljši s 36:33. Pri poražencih je zajetno minutažo dobil Borut Mačkovšek in obračun zaključil z dvema zadetkoma.

Poraz pri severovzhodnih sosedih sta v dresu Balatonfüreda doživela tudi Tim Rozman in Tadej Kljun. Še šest minut in pol pred koncem je njuna ekipa proti Gyöngyösu, za katerega od začetka leta brani Alen Skledar, vodila s 26:23, obračun pa se je končal z 28:29. Györ je s petimi zadetki Deana Bombača odpravil FTC (37:35) in s tem naredil uslugo Szegedu, ki ostaja na drugem mestu, a ima pred FTC le še točko prednosti.

Do srečnega remija se je s Kisvardo dokopala Erin Novak (2 gola). Njena ekipa je proti Mosonmagyarovariju, ki ga bo poleti prevzel selektor Dragan Adžić, ob polčasu zaostajala za pet zadetkov, tekma pa se je končala s 27:27.

Na Poljskem so ekipe vstopile v končnico državnega prvenstva. Na prvih četrtfinalnih tekmah sta ekipi Wisle in Kielc suvereno upravičili vlogi favorita. Prva je s 40:24 odpravila Energo. Miha Zarabec in Mitja Janc sta za zmagovalce prispevala po dva zadetka, Tima Cokana pa ni bilo v kadru branilcev naslova prvaka.

S petimi obrambami ob 38-odstotni uspešnosti je delež k uspehu Kielc proti Opolam (44:20) prispeval tudi Klemen Ferlin. Druga polfinalna tekma slednjega čaka v ponedeljek, Wislo pa dva dni prej.

V Romuniji je bila Valcea z Natašo Ljepoja na pragu velikega skalpa. Proti Rapidu, udeležencu lige prvakinj, je 14 minut pred koncem na gostovanju vodila z 31:26, tekma pa se je končala z 38:38. Slovenska reprezentantka, ki igra z zlomljenim prstom, je bila zadolžena predvsem za obrambne naloge in tekmo končala brez zadetka.