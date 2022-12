Zorman v Zrečah pozdravil varovance pred začetkom priprav na SP

Natanko 17 dni pred uvodno tekmo med svetovno elito se je moška reprezentanca zbrala na prvem treningu prvega dela priprav, ki bodo potekale do petka. Na uvodnih trening je prispelo 22 rokometašev. Izmed 21 prvotno vabljenih igralcev ni bilo četverice – sodelovanje je odpovedal levi zunanji rokometaš Nik Henigman, Stefan Žabić je zbolel, poškodovana pa sta Tadej Kljun in Rok Ovniček. Slednjemu bo reprezentančna zdravniška služba v prihodnjih dneh omogočila detajlne preglede poškodovanega ramena, nato pa bo padla odločitev, ali bo organizator igre francoskega Nantesa lahko pomagal reprezentanci.

Medtem so se vabilu selektorja so se odzvali vratarji Jože Baznik, Urban Lesjak in Gal Gaberšek, krilni igralci Staš Slatinek Jovičić, Tadej Mazej, Tim Cokan in Urban Pipp, zunanji igralci Aleks Vlah, Aleks Kavčič, Domen Makuc, Peter Šiško, Nejc Cehte, Jure Dolenec in Grega Krečič ter krožni napadalci Jernej Drobež, Lan Grbič in Darko Stojnić.

Selektor je seznamu povabljencev naknadno dodal peterico igralcev, ki bodo sodelovali na prvi aktivnosti novo zastavljene B-reprezentance. Ta bo v tokratni akciji delovala skupaj z A-reprezentanco. Dodaten vpoklic na priprave so prejeli Matic Pipp iz trebenskega Trima, člana Rika Ribnice Uroš Miličević in Gašper Horvat, Timotej Grmšek iz Gorenja Velenja ter vratar Jeruzalema Ormoža Alen Skledar.

"V Zrečah smo zbrali mešano ekipo. Po dveh dneh bo večina odpotovala na tekmo v Srbijo. Zaradi števila preostalih rokometašev pretirano ne bomo mogli delati na taktiki, jim pa po napornem uvodu v sezono skušali kar najbolj napolniti z energijo, ob tem pa poskrbeti za njihovo telesno pripravljenost," je ob začetku priprav pove selektor Uroš Zorman. B-reprezentanco po nekaj treningih že ta teden čaka tudi prvi preizkus. V Stari Pazovi se bo pomerila s srbsko B-reprezentanco.

"Super je, da smo se zbrali v nekoliko večjem številu. Tako bomo videli, kaj ima rokometna Slovenija na voljo. V prvih štirih dneh se bomo bolj kot ne spoznavali. Tisti, ki so z nami prvič, bodo skušali čim bolj osvajati trenerjev sistem igre, vsi pa bomo pravzaprav videli, kaj trener od nas pričakuje. Pričakovanja pred svetovnim prvenstvom so tradicionalno visoka. Mi bomo zagotovo storili vse, da jih izpolnimo. Upam, da veselje, ki ga vidimo ob igrišču prenesemo tudi na igrišče," je povedal Aleks Kavčič, ki je zadnjo reprezentančno akcijo predčasno sklenil zaradi bolezni.

Medtem bo A-reprezentanca počasi zaključevala prvi del priprav, v novem ciklusu pa se bo znova zbrala v ponedeljek, 2. januarja, ko bo priprave na svetovno prvenstvo nadaljevala v Ljutomeru in Mali Nedelji. Tja bo iz prvega dela potovalo 13 rokometašev, katerim se bo pridružila osmerica Blaž Blagotinšek, Dean Bombač, Klemen Ferlin, Kristjan Horžen, Blaž Janc, Tilen Kodrin, Borut Mačkovšek in Domen Novak.

"Zagotovo bi si želel, da smo od prvega dne v celotni postavi, saj bi nam to prineslo nekaj dodatnih dni za uigravanje. A s takšnimi težavami se srečujejo vsi, četudi so morda nekatere reprezentance skupaj dlje časa in je to za njih nekoliko manjša težava. Ko potegnemo črto, mi v tem pogledu ne bomo nič drugačni od tekmecev," je še dodal slovenski selektor.