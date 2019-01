Rokometno SP: Francozi do brona z golom v zadnji sekundi

Mali finale v Herningu je pripadel francoskim rokometašem, zmagoviti gol pa je tik pred zadnjim zvokom sirene dosegel prvi zvezdnikNikola Karabatić, ki se je svojim reprezentančnim soigralcem pridružil šele v drugem delu tekmovanja. Za šestkratne svetovne, dvakratne olimpijske in trikratne evropske prvake je to četrto odličje bronastega leska na svetovnih prvenstvih, pred tem so jo osvojili na Japonskem 1997, na Portugalskem 2003 in v Tuniziji 2005. Nemško-francoski obračun so bolje pričeli izbranci nemškega selektorja Christiana Prokopa, ki so si sredi polčasa priigrali tri gole prednosti (9:6), a so jih galski petelini dokaj hitro ujeli in po delnem izidu 3:0 izenačili na 9:9. A Nemci so v končnici prvega dela tekme znova ujeli pravi ritem in po delnem izidu 4:0 na veliki odmor odšli s prednostjo štirih golov (13:9).

A izbranci francoskega selektorja Didierja Dinarta niso odvrgli puške v koruzo, v drugi polovici tekme so zaigrali sijajno in hitro izenačili na 14:16, v 43. minuti pa povedli za dva gola (18:16). Vse do konca tekme se je na igrišču v Herningu odvijal neizprosen boj za vsak košček igrišča, odločitev pa je padla dobesedno v zadnji sekundi, tik pred zadnjim zvokom sirene je zmagoviti gol za Francijo dosegel rekonvalescent Karabatić.

V francoski izbrani vrsti je bil najbolj učinkovit Kentin Mahe, v nemški Uwe Gensheimer, oba sta dosegla po sedem golov.



Izid:

Nemčija - Francija25:26 (13:9)