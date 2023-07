Rola (p)o uspehu kariere: To je noro, kakšna zgodba

Blaž Rola je prvič dobil turnir najvišje ravni. To mu je uspelo v dvojicah skupaj s Hrvatom Ninom Serdarušićem. V finalu sta po ogorčenem dvoboju s 4:6, 7:6 (2) in 15:13 premagala prva nosilca, Italijana Andreo Vavassorija in Simoneja Bollellija. Ptujčan, ki je imel ogromno težav s poškodbami, je v zadnjem obdobju zabeležil nekaj odmevnih zmag na turnirjih serije challenger med posamezniki, za turnir najvišjega ranga v Umagu pa je prejel posebno povabilo za dvojice. "To je noro, kakšna zgodba. Nisem imel možnosti za nastop v kvalifikacijah posameznikov, nato pa me je Nino vprašal, če bi z njim igral dvojice, saj je bil prepričan, da sva lahko dobra. Vprašal je direktorja turnirja za posebno povabilo, Tomislav Poljak pa je uro pred žrebom dejal, da sva povabilo tudi prejela," je, kot ga navaja hrvaška tiskovna agencija Hina, po dvoboju razložil 32-letni Slovenec, ki na lestvici med posamezniki zaseda 477. mesto, med igralci dvojic pa je na 2125. mestu.