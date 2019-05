Blaž Rola in Kaja Juvan v finale kvalifikacij Roland Garrosa

Blaž Rola je bil s 6 : 2 in 6 : 3 boljši tudi od Ekvadorca Roberta Quiroza, tako da ga od glavnega turnirja loči le še ena zmaga. Slovenec je proti Ekvadorcu odlično serviral in osvojil vse svoje začetne udarce, nasprotniku pa je servis odvzel trikrat. Na srečanju je dosegel 20 "winnerjev" in naredil 24 neprisiljenih napak, Quiroz je na drugi strani dosegel 10 "winnerjev" in naredil 30 neprisiljenih napak. V finalu kvalifikacij bo igral z 203. igralcem lestvice ATP, 22-letnim Kolumbijcem Danielom Elahijem Galanom.



Tudi Juvanova za OP Francije potrebuje še eno zmago

Kaja Juvanza preboj v glavni del turnirja za odprto prvenstvo Francije potrebuje še eno zmago. V drugem krogu kvalifikacij je Juvanova premagala Američanko Cori Gauff s 6:3 in 6:3. Enaindvajseta nosilka kvalifikacij ter 132. igralka sveta je bila v prvem krogu boljša od Švedinje Susanne Celik. Juvanova se bo za preboj v glavni del turnirja v Roland Garrosu pomerila z Američanko Bernardo Pera, ki na lestvici WTA zaseda 83. mesto.