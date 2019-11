V finalu turnirja dvojic na challengerju v Charlottesvillu z nagradnim skladom 160.000 dolarjev sta si nasproti stala Blaž Rola in Blaž Kavčič. Zmagal je mlajši Blaž Rola, ki je s partnerjem, Američanom Mitchellom Kruegerjem, premagal Kavčiča in Sekouaja Bangoura mlajšega iz ZDA s 6:4 in 6:1.

Blaž Rola FOTO: AP