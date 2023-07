Rola v Umagu do uspeha kariere

Tako kot Slovenec Blaž Rola je tudi Hrvat Nino Serdarušić prišel do prve zmage na najvišji ravni, v Umagu je sicer nastopal že s petimi različnimi partnerji, trikrat prišel do četrtfinala, idealnega partnerja pa je očitno našel v Slovencu. Slovensko-hrvaška naveza je imela podporo v občinstvu, ki jima je prišla še kako prav. Še posebno v napeti končnici tretjega niza, v katerem sta že vodila z 8:4, nato pa sta Italijana prišla do petih zaporednih točk in do zaključne žoge. Skupaj sta zapravila tri.

Dvaintridesetletni Ptujčan, ki je imel ogromno težav s poškodbami, je v zadnjem obdobju zabeležil nekaj odmevnih zmag na turnirjih serije challenger med posamezniki, za turnir najvišjega ranga v Umagu pa je prejel posebno povabilo za dvojice.