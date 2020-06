Rola zmagal, Bedene s porazom začel prvenstvo vzhodne Evrope

Aljaž Bedeneje proti Sergiju Stahovskemu(167. na lestvici ATP) dobil prvi niz s 6:4, v drugih dveh pa je bil Ukrajinec boljši s 6:1 in 6:4. Dopoldne je Blaž Rolaugnal Aleksandra Ševčenka, sicer 632. igralca na lestvici ATP, s 7:5, 7:6 (4). V torek bo Rola (141.) v skupini G igral proti Bolgaru Dimitru Kuzmanovu(317.), Bedene pa bo v skupini D moči meril s Srbom Filipom Stipićem, sicer 1677. igralcem sveta.

Tridesetletni Ljubljančan je na turnirju po odpovedi srbskega dvojca, Dušana Lajovićain Filipa Krajinovića, drugi najvišje uvrščeni igralec na lestvici ATP, kjer zaseda 61. mesto. Na turnirju je višje rangiran le Srb Miomir Kecmanović(47.). V skupini D je poleg Bedeneta, Stahovskega in Stipića še bosansko-hercegovski igralec Tomislav Brkić(594.), v skupini G pa družbo Roli, Ševčenku in Kuzmanovu dela še Srb Hamad Medjedović(1319.).

Prvi turnir prvenstva vzhodne Evrope, ki ga na igriščih Olimp v Beogradu organizira nekdanji upokojeni srbski reprezentant Janko Tipsarević, se bo v skupinskem delu sklenil v sredo, nato bodo na sporedu še izločilni boji. Prvenstvo bo trajalo šest tednov, na njem pa bodo igrale tudi ženske. Med Slovenkami so na turnir prijavljene Polona Hercog, Tamara Zidanšekin Dalila Jakupović.