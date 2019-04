Rola zmagal na turnirju v Mehiki

Blaž Rola je prvič zmagal na tem turnirju. Za nagrado je prejel ček v višini 7200 dolarjev, pred odbitim davkom, ter 80 točk za novo lestvico ATP. Rola je bil 14. nosilec tega turnirja. Njegov tekmec Liam Broady je v polfinalu izločil prvega nosilca Kazahstanca Aleksandra Bublika, ki je predal dvoboj po vodstvu Britanca s 6:2, Rola pa je bil boljši od še enega Britanca Jamesa Warda, sedmega nosilca, ki ga je izločil z izidom prav tako 2:1 v nizih, po dvoboju, ki je trajal dve uri in 19 minut. Po nekoliko slabši sezoni je Rola prišel do svoje četrte turnirske zmage na turnirjih serije challenger, prve po letu 2017. Rola je pred letošnjim Leonom slavil že na turnirjih v Guangzhouju (2014), Santosu (2015) in Tallahasseeju (2017). To je bil peti medsebojni obračun Role in tri leta mlajšega Broadyja (299. igralca sveta), ki na lestvici ATP kotira nižje od slovenskega igralca. Rola je še četrtič premagal Britanca.

Rola je na najnovejši svetovni jakostni lestvici ATP pridobil kar 56 mest ter je po novem 207. igralec sveta.

Izid, finale:

Blaž Rola (Slo/14)- Liam Broady (VBr) 6:4, 4:6, 6:3.