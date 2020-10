Roland Garros: Bedene izpadel med dvojicami

Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene in njegov avstrijski partner Dennis Novak sta na odprtem prvenstvu Francije v Parizu izgubila petkov dvoboj drugega kroga med moškimi dvojicami. Od njiju sta bila boljša Hrvat Ivan Dodig in Slovak Filip Polašek, ki sta po uri in 42 minutah slavila s 6:3, 3:6 in 6:1.

icon-expand Za Bedeneta ostajajo še dvoboji v posamični konkurenci. FOTO: AP Slovensko-avstrijska naveza si je nastop na Rolandu Garrosu zagotovila potem, ko sta brez nastopa ostala Španca Alejandro Davidovich Fokina in Fernando Verdasco (slednji je bil izločen s pariškega turnirja zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus), je v prvem krogu premagala litovsko-japonsko kombinacijoRičardas Berankis/Yoshihito Nishioka s 6:4 in 6:3. Bedene se bo v soboto v tretjem krogu v posamični konkurenci pomeril s petim nosilcem, Grkom Stefanosom Tsitsipasom. Ljubljančan, trenutno 56. igralec na teniški jakostni lestvici ATP, je pred tem premagal Francoza Arthurja Rinderknecha in Srba Nikolo Milojevića. PREBERI ŠE Roland Garros: Halepova gladko v osmino finala, konec za Zidanškovo