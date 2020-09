Roland Garros: Bedene v drugi krog tudi med dvojicami

Enaitridesetletni Ljubljančan je skupaj s 27-letnim Avstrijcem izkoristil možnost igranja med dvojicami, potem ko sta brez nastopa ostala Španca Alejandro Davidovich Fokina in Fernando Verdasco, ker je bil slednji izločen s turnirja zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus.

Bedene in Novak sta priložnost zgrabila z obema rokama in si zagotovila nastop v drugem krogu. V prvem nizu sta proti Litovcu in Japoncu sicer dvakrat izgubila začetni udarec, a ga tekmecema trikrat vzela za vodstvo v nizih.

V drugem nizu sta še dvakrat prišla do "breaka", najprej v sedmi in nato še v zadnji deveti igri. Dvoboj je trajal uro in 75 minut. Za preboj v osmino finala se bo slovensko-avstrijska naveza v petek pomerila proti petima nosilcema, HrvatuIvanu Dodigu in Slovaku Filipu Polašeku.

Bedene se je v ponedeljek uvrstil v drugi krog v posamezni konkurenci, za preboj v tretjega pa se bo v četrtek pomeril s Srbom Nikolo Milojevićem.