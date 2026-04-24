Roland-Garros brez Alcaraza, velika priložnost za Sinnerja

Pariz, 24. 04. 2026 18.50 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Carlos Alcaraz

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je sporočil, da se zaradi poškodbe desnega zapestja umika z odprtega prvenstva Francije v Parizu in turnirja masters 1000 v Rimu. Dvakratni zmagovalec pariškega grand slama in drugi z lestvice ATP se je poškodoval na turnirju v Barceloni. To odpira veliko priložnost Janniku Sinnerju, ki še nikoli ni zmagal na pariškem turnirju.

"Po rezultatih danes opravljenih testov smo se odločili, da bomo ostali previdni in se ne bomo udeležili turnirjev v Rimu in v Parizu. Počakali bomo, kako se bo poškodba razvijala, preden se bomo odločili, kdaj se bomo vrnili na igrišče," je na družbenih omrežjih sporočil drugi igralec sveta.

Po poškodbi desnega zapestja in prisilni odpovedi turnirja masters v Madridu je že prejšnji ponedeljek izjavil, da ne želi tvegati poslabšanja poškodbe, pa tudi če gre za obrambo naslova na Rolandu Garrosu (18. maj - 7. junij).

"Če bi se prisilil, da bom igral na tem odprtem prvenstvu Francije, bi to lahko zmanjšalo moje možnosti na naslednjih turnirjih. Raje se vrnem malo pozneje, a v vrhunski formi, kot pa da se vrnem prehitro in tvegam, da poslabšam to poškodbo," je izjavil 22-letni Španec.

Carlos Alcaraz je zadnji dve leti slavil v Parizu, v lanskem finalu je ugnal Sinnerja, predlani pa Zvereva.
Carlos Alcaraz je zadnji dve leti slavil v Parizu, v lanskem finalu je ugnal Sinnerja, predlani pa Zvereva.
"Pred mano je dolga kariera, zato se ne bojim, da bi zamudil tisto, kar moram zamuditi, da si popolnoma opomorem. Upam, da ni nič resnega, vendar moram ustrezno okrevati, če nočem, da mi to v prihodnosti povzroča težave," je dodal.

Odsotnost Alcaraza, zmagovalca sedmih turnirjev za grand slam, vključno z zadnjima dvema odprtima prvenstvoma Francije, bi lahko koristila njegovemu tekmecu Janniku Sinnerju, ki še nikoli ni zmagal na pariškem turnirju. 

Jannik Sinner in Carlos Alcaraz
Jannik Sinner in Carlos Alcaraz
Italijan, ki trenutno tekmuje v Madridu, je pred kratkim znova zasedel prvo mesto na lestvici ATP, potem ko je pred dvema tednoma v finalu Monte Carla premagal prav Španca.

