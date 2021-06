Đoković v svojem slogu vstal od mrtvih za 19. grand slam kariere

Novak Đoković je s 3:2 (6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4) v finalu Roland Garrosa ugnal Stefanosa Cicipasa. Grk je že vodil z 2:0, a je srbski teniški igralec še enkrat več vstal od mrtvih in s tremi dobljenimi nizi prišel do 19. zmage na turnirjih za grand slam. Do Rogerja Federerja in Rafaela Nadala mu sedaj manjka zgolj še ena.

Novak Đoković, ki je v polfinalu izločil branilca naslova in trinajstkratnega zmagovalca Rolanda Garrosa Rafaela Nadala, je na dobri poti, da letos osvoji tako imenovani koledarski grand slam. Februarja je namreč zmagal na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. Naslednji grand slam je Wimbledon od 28. junija do 11. julija, odprto prvenstvo ZDA pa se bo začelo konec avgusta. Đoković je drugič zmagal v Parizu, ob tem pa ima še devet naslovov v Melbournu, pet v Wimbledonu in ter tri v New Yorku. Dvaindvajsetletni Stefanos Cicipas je prvič v karieri nastopil v finalu grand slama. S tem je postal najmlajši finalist na turnirjih velike četverice po Andyju Murrayju v Avstraliji 2010 oziroma v Parizu po Rafaelu Nadalu 2008. Cicipas bo na novi razpredelnici ATP napredoval na četrto mesto in tako zabeležil najvišjo uvrstitev v karieri. * Izid, finale:

Novak Đoković (Srb/1) - Stefanos Cicipas (Grč/5) 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.