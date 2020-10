Roland Garros: Halepova gladko v osmino finala, konec za Zidanškovo

Zmagovalka turnirja v Rolandu Garrosu v letu 2018 se bo v osmini finala pomerila s PoljakinjoIgo Swiatek, ki je bila v tretjem krogu boljša od Kanadčanke Eugenie Bouchard s 6:3 in 6:2.

V osmino finala se je zanesljivo prebil tudi Avstrijec Dominic Thiem. Nedavni zmagovalec odprtega prvenstva ZDA v New Yorku in tretji nosilec pariškega turnirja je ukanil Norvežana Casperja Ruuda s 6:4, 6:3 in 6:1, v osmini finala pa ga čaka zmagovalec švicarsko-francoskega obračunaStan Wawrinka - Hugo Gaston.