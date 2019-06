Romuni (pred tekmo) z vsemi sredstvi nad Slovenke

V Romuniji se Slovenke počutijo vse prej kot prijetno; organizacija ni na ravni tekem srebrne evropske lige, tudi higienskemu minimumu za svetovne podprvakinje do 23 let, ni zadoščeno. Čeprav je delegat CEV Slobodan Milošević vse preveril in pred prihodom Slovenk prišel do zaključka, da je vse v najlepšem redu, so odgovorni za izvedbo tekme poskrbeli za nekaj minimalnih sprememb, o katerih vsi vpleteni niso bili obveščeni. Sploh slovenske reprezentantke, ki so prispele na odločilno tekmo kvalifikacij.

Namesto v uradni hotel, so jih namestili v dva hotela, neprimerno nižje kakovostne ravni, pri čemer so poskrbeli, da reprezentanca in selektor bivajo v enem, vsi pomočniki, ki opravljajo temeljito analizo tekmeca pa v drugem (zajtrk in popoldansko malico jim strežejo v enem hotelu, kosilo in večerjo v drugem). Video sobe Romuni niso zagotovili, ampak je za to služila kar jedilnica, kjer so tudi drugi hotelski gostje. Za nameček je bila na meniju svinjina, ki se je športniki pred tekmami posebej izogibajo. V slovenski reprezentanci dogodkov iz Aleksandrije ne komentirajo, osredotočeni so na najpomembnejšo tekmo generacije zaenkrat in odločeni, da se v domovino vrnejo s prebojem v zlato evropsko ligo.

Že v Izraelu dobile debelo kožo

Slovenke so se s tovrstnimi težavami že soočale pred meseci, ko so se borile za nastop na evropskem prvenstvu na Poljskem. Pred odločilno tekmo v Izraelu se je namreč čudežno sprožil požarni alarm in to v noči pred tekmo. A Slovenke so takrat, v močnejši zasedbi, kot jo ima strokovni štab na voljo, premagale Izrael in se zanesljivo uvrstile na evropsko prvenstvo.