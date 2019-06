Romunke na drugi tekmi premočne, Slovenke ostajajo v srebrni ligi

V letošnji izvedbi srebrne evropske lige je bilo osem reprezentanc razdeljenih v dve skupini, Slovenija pa je tekmovala v skupini B. V konkurenci Grčije, Estonije in Portugalske je zabeležila pet zmag, edini poraz je doživela na gostovanju pri Portugalski in tako zasedla vrh skupine.

Na drugi strani so prav tako pet zmag zabeležile Romunke v skupini A. Petkrat so zmagale tudi Izraelke, a so zbrale manjše število točk. Poleg omenjenih reprezentanc sta v skupini A igrali še izbrani vrsti Cipra in Gruzije.