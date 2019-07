Ropret o Ligi narodov: Smo tam, kamor sodimo, čeprav so nas želeli pregnati

Slovenska odbojkarska reprezentanca je brez poraza zaključila z uvodno nalogo v letošnjem letu. Po zmagi na turnirju v Ljubljani so se gladko uvrstili v Ligo narodov. Celoten turnir v Stožicah je bil dobra generalka za septembrsko evropsko prvenstvo. Tudi predsednik OZS Metod Ropret je bil zadovoljen z razpletom in je prepričan, da slovenska odbojka v svetovni špici.

Slovenski odbojkarji so brez napake opravili svojo nalogo in se brez poraza uvrstili v svetovno odbojkarsko elito za novo sezono, Ligo narodov. A odbojkarje v kratkem čakata še kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre in nato še evropsko prvenstvo, tako skupinski del tekmovanja, kot izločilni boji, bo potekalo med 12. in 26. septembrom tudi v dvorani v Stožicah.

Predsednik OZS Metod Ropret. FOTO: Damjan Žibert

Vodilni mož Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) Metod Ropret je bil zadovoljen z razpletom, želja o nastopu v Ligi narodov se je končno le uresničila. "Zmaga pomeni, da je slovenska odbojka res v svetovni špici. Torej tam, kjer vsi vemo, da sodimo in od koder so nas na nek način izganjali in poskušali izgnati oz. pregnati. Ampak zdaj, še enkrat in če bo treba še ne vem kolikokrat, bomo dokazali, da čeprav nas je Slovencev le dva milijona, da lahko igramo najboljšo odbojko na svetu. In jo igramo,"je v izjavi, ki jo je posredovala OZS dejal Ropret. Predsednik se ne boji, da bi šli Slovenci po poti Portugalcev, ki so v pokalu FIVB Challenger slavili lani, nato pa mesto v Ligi narodov zaradi slabih rezultatov takoj izgubili:"Nobenega se ne bojimo. S temi fanti, s to ekipo, s tem pristopom in s temi čustvi, ki jih fantje nosijo v sebi, se ne bojimo nikogar. Niti se nam ni treba bati, saj smo enostavno, vsaj v mojih očeh, toliko kvalitetni, da se kvečjemu lahko kdo boji nas."

Slovenski odbojkarji so se gladko uvrstili v Ligo narodov. FOTO: Damjan Žibert