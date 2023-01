Ross Branch zmagovalec osme etape, Toni Mulec 19.

Na vzdržljivostnem reliju Dakar so dirkači končali osmo etapo med Al Duvadimijem in Riadom. Med motociklisti je bil najhitrejši Bocvanec Ross Branch. Toni Mulec je današnjo etapo končal med dvajseterico na 19. mestu. V skupni razvrstitvi je napredoval na 27. mesto. Drugi Slovenec Simon Marčič je bil danes 48.

Motociklisti so danes nadaljevali z dirko, po tem ko je bila sobotna sedma etapa zaradi dežja odpovedana. Ross Branch je današnjo etapo dobil pred Avstralcem Danielom Sandersom (+3,15) in Američanom Masonom Kleinom (+3,33). V skupni razvrstitvi je vodstvo zadržal Američan Skyler Howes, ki pa ima le pičlih 13 sekund prednosti pred Argentincem Kevinom Benavidesom in rojakom Kleinom.

Toni Mulec v svojem debitantskem nastopu na reliju Dakar nadaljuje dobre nastope. Spet je končal okoli dvajseterice, tokrat na 19. mestu z zaostankom 15 minut in 34 sekund. Skupno je zdaj na 27. mestu (+4:12,44). "V cilj sem prišel vesel, krvav in brez vizirja. A če bi bilo po moje, ne bi imeli dneva počitka. Jutri bi najraje kar nadaljeval," je bil po etapi zadovoljen Mulec. Dodal je, da je kljub padcu danes prvič zares užival na motorju: "Nastavitve, ki smo jih naredili, so se dobro obnesle, tako da smo očitno na pravi poti."

Toni Mulec

Simon Marčič pa je današnjo etapo sklenil na 48. mestu (+1:10,51). S tem je ostal na 58. mestu v skupni razvrstitvi (+10:42,58). "Super etapa zame. Dobro mi je šlo. V cilju sem bil četrti v svojem razredu, prvič letos tudi med prvih 40. Žal sem potem dobil 15 minut pribitka zaradi prehitre vožnje, tako da sem zelo razočaran. Res boleče. Upam na boljši drugi teden dirkanja," je po prihodu v cilj dejal Marčič.

Simon Marčič v akciji

V konkurenci avtomobilistov je do etapne zmage prišel Francoz Sebastien Loeb. Zanj je to 18. etapna zmaga na relijih Dakar. Drugi je bil Katarec Naser Al-Atijah, ki je zaostal za dve minuti in 11 sekund. Branilec naslova krepko vodi v skupnem seštevku, kjer ima več kot eno uro prednosti pred Južnoafričanom Henkom Lateganom, še približno 17 minut več zaostaja Brazilec Lucas Moraes. Današnji zmagovalec Loeb je četrti (+1:52,6).

