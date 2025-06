Rossi spet predčasno končal dirko v slovitem Le Mansu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dirka se je začela v soboto popoldne, cilj bo po 24 urah danes ob 16. uri. Za zdaj kaže na trojni uspeh Ferrarija. Po 17 urah je namreč v vodstvu ekipa italijanskega proizvajalca z italijansko-britansko dirkaško zasedbo Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (nekdanji dirkač Formule 1), na drugem mestu pa so Poljak Robert Kubica (prav tako nekdanji voznik Formule 1), Britanec Philip Hanson in Kitajec Yifei Ye, na tretjem pa tudi s Ferrarijem Italijan Antonio Fuoco, Španec Miguel Molina in Danec Nicklas Nielsen.

Valentino Rossi je na letošnji izvedbi nastopal z ekipo WRT BMW s sovoznikoma Ahmadom Al Harthyjem in Kelvinom van der Lindejem. Vzrok odstopa v nočnih urah so bile tehnične težave dirkalnika.