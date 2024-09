Rovanperä prevzel vodstvo v Čilu

Dirkače je motilo tudi slabo vreme, predvsem megla, ki je vidljivost občasno zmanjšala le na nekaj metrov. Zaradi varnosti so prireditelji tudi prekinili 11. hitrostno preizkušnjo, ki so jo dirkači prevozili kot etapo. Vremenske razmere so tudi premešale vrstni red na vrhu. Ott Tänak (Hyundai) in Valižan Elfyn Evans (Toyota) sta začela z najboljšim izhodiščem, a na koncu je najbolj napredoval Kalle Rovanperä, ki letos sicer ne nastopa na vseh relijih.