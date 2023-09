Rovanperä spet v vodstvu, smola Neuvilla in Ogierja

Thierry Neuville je vodil po petkovem drugem dnevu, a je imel le 2,8 sekunde naskoka pred osemkratnim svetovnim prvakom Sebastienom Ogierjem. Slednji v tej sezoni nastopa le na nekaj izbranih relijih. Soboto je bolje začel Belgijec in ostal v vodstvu, toda v deseti hitrostni preizkušnji je z dirkalnikom zadel luknjo na cesti ter poškodoval vzmetenje desnega sprednjega kolesa. To je pomenilo, da je vodstvo prevzel Francoz, toda tudi on ga ni zadržal. Na zadnjem današnjem "brzincu" je tudi on poškodoval dirkalnik, z načetim zadnjim levim kolesom izgubil štiri minute in padel na četrto mesto skupnega seštevka, a pozneje ni dokončal etapnega dela relija in je tako kot Neuville odstopil.