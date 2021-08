Prezelj z nasvetom mladim: Rezultat ne sme biti tisti, ki bi te obremenjeval

"Če jaz treniram, če sem predan, če razmišljam, kaj delam, če sem željan tega, če mi to nekaj pomeni, bodo prej kot slej prišli rezultati. So vzponi in padci, ampak mislim, da rezultat ne sme bit tisti, ki bi te obremenjeval oz. zaustavljal," je nasvet atletskega trenerja Rožleta Prezlja mladim športnikom, ki se jim v določeni točki razvoja zazdi, da je njihova kariera obstala. Prezelj sicer v Ljubljani prevzema vodenje atletske šole Brigite Bukovec, ene najbolj uspešnih slovenskih atletinj v zgodovini.

icon-expand Rožle Prezelj FOTO: Kanal A

"Šport se ne sme gledati zgolj kot preko rezultata. Pomembno je, da se otrokom in športnikom pove, kaj je športni način življenja. Preko športa mi spoznavamo in razvijamo sami sebe. To je pomembno, kar morajo športniki pri svoji karieri ali pa pri svojem rezultatu gledati," je še dodal nekdanji uspešni slovenski atlet, ki se je podal v pravno-svetovalske vode, ohranja pa tudi močno povezavo z atletiko, saj deluje kot trener z lastno trenersko šolo. Zdaj bo v Ljubljani prevzel še šolo nekdanje vrhunske slovenske športnice Brigite Bukovec, ki se jo vsi spomnimo po srebrni medalji na olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 (100 m ovire). "Z atletsko šolo Rožle Prezelj smo začeli leta 2009 v Kranju in takrat mi je bila malo povod oz. ideja prav Brigita. Dala mi je veliko pozitivnih nasvetov, kako ona dela in v bistvu smo se že takrat začeli po njej zgledovati. Ona mi je dala prva nasveta, saj je bila njena šola vseeno ena prva taka v Sloveniji, ki je na področju atletike začela z drugačnim pristopom: se pravi pozna specializacija, krepitev vrednot v športu. V bistvu predvsem to, da otrokom omogoči najboljše znanje," se je prvih začetkov sodelovanja z legendarno slovensko atletinjo Brigito Bukovec, ki je prav letos dopolnila Abrahama, spominja Rožle Prezelj.

icon-expand Brigita Bukovec se je leta 1996 razveselila srebrnega odličja na olimpijskih igrah. Zaradi selitve v Švico je njena atletska šola v Ljubljani za nekaj časa obstala. FOTO: AP

In prav dober dolgoletni odnos je 'zakrivil' idejo, da se šola Brigite Bukovec v Ljubljani znova vzpostavi. "Brigita je ena najbolj prepoznavnih slovenskih športnih imen in ker je pač zdaj odsotna (preselila se je v Švico, op. p.), eno leto šole ni bilo. Ker sva tudi osebno prijatelja in se dobro razumeva in imava enake poglede na atletiko, sva nekako prišla skupaj: jaz sem dal pobudo, ker mislim, da vendarle gre za veliko ime slovenskega športa in škoda se mi je zdelo, da se njena šola v Ljubljani ne izvaja več. Tako sva se dogovorila, ker imamo infrastrukturo, kader in program, da potem to naša ekipa začnemo ponovno oz. obudimo njeno šolo," nam je še zaupal Prezelj, sicer nekdanji uspešni skakalec v višino. Leta 2001 se je razveselil naziva evropskega prvaka do 23 let, ko je v Amsterdamu porazil vso konkurenco.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Šola je namenjena otrokom, starejšim od tretjega leta. "Glede na vpis bomo otroke glede na starost in kakovost razdelili v skupine," je razkril Prezelj. V telefonskem pogovoru nam je še zaupal, da gre v šoli Brigite Bukovec, pa tudi v njegovi šoli, ki deluje na Gorenjskem, za drugačen, bolj celovit pristop k športu. "Mi imamo program zares razdelan: pri otrocih nad tri leta starosti gre za to, da se osamosvojijo od staršev, da se navadijo delati v skupini. Da dobijo socializacijo v skupini preko športa. Da se spoznajo s prvimi usmeritvami, ki so v športu: da se stoji v vrsti, da se uboga, da sta potrebna red in disciplina, da se ne poškodujejo, da lahko dobro izvajajo vaje. Potem pa sledi športna abeceda, preko atletike. Atletika je seveda osnova vseh športov. Gre za razvijanje motorike. Mi zagovarjamo, da otroci do 12. leta v naši šoli dobijo vse znanje, ki ga potrebujejo v športu. Potem pa gredo lahko v specializacijo in če bodo želeli nadaljevati v atletiki, bodo pridobili toliko znanja, da bodo imeli tako široko podlago, da bodo lahko iz te baze črpali naprej za svoje rezultate. Oziroma otroci, ki bodo šli v druge športne panoge, bodo imeli prednost pri teh psihofizičnih motoričnih elementih, ki so pomembni pri drugih športih," je razložil Prezelj.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

A Prezelj je prepričan, da je otroška šola atletike dobra stvar tudi za tiste, ki otroke, ki ne bodo poklicni športniki. "Ves princip šole je narejen preko igre, preko zabave. Na prijazen način, da tudi tisti, ki ne bodo hoteli iti nikamor, jim bo šport ostal kot nekaj pozitivnega in bojo to osnovo nesli s seboj v življenje. In če se bodo kasneje znova začeli ukvarjati s športom, bodo imeli te osnove motorike zabeležene. Moramo vedeti, da v šoli lovimo ta odprta okna razvoja. S tem dolgoročni zapis oz. spomin ostane in če se bodo kasneje začeli ukvarjati s športom, tudi pri 25 ali 30 letih, bodo imeli osnoven zapis pravilnega gibanja. In to je bistvo tega programa," je dodal Prezelj, ki se lahko pohvali, da ima v svoji šoli zelo perspektivno skakalko v višino, in sicer Lio Apostoloski, letos tretjo na evropskem prvenstvu za člane do 23 let. "Ona je dokaz, da je program dober, da imamo pravilen pristop in da delamo malce drugače kot ostali," je zaključil Prezelj.