Reprezentanca v futsalu z novim selektorjem že kaže obrise želene igre

Slovenija je pred dnevi proti Srbiji odigrala 263. uradno tekmo – izkupiček pa tak: 117 zmag, 41 remijev in 101 poraz. Dosegla je 815 golov in jih prejela 668. Igor Osredkarje rekorder po številu nastopov (158) in zadetkov (78) v dresu Slovenije. "Moram spet pohvaliti ekipo, ki izpolnjuje prvotni plan: to je agresivna obramba in napad v pravem trenutku. Zelo smo neugodni za ekipe, ki si podajajo žogo. Moram reči, da fantje prav uživajo igrati na tak način. Čestitke še enkrat," je po uspešnem vikendu in pripravah za uradno spletno stran NZS povedal selektor Tomislav Horvat, njegova zasedba pa je dvakrat porazila Srbijo. Prvič je bilo 4:0. drugič pa 5:1. "Hotel sem preizkusiti vse fante, ki so prišli na akcijo. Želel sem, da vsi dobijo svojo priložnost. Videl sem precej dobrih stvari. Vsi so dali svoj maksimum. Gremo dalje. Hočem, da ta Slovenija ves čas izgleda tako. Da bomo v prihodnosti odigrali še veliko dobrih tekem," za spletno stran NZS dodaja novopečeni slovenski selektor, ki že pogleduje naprej: "Rezerve so predvsem pri uigranosti pri prekinitvah in kakšnem igralcu, ki čaka. Na tem zboru smo imeli le enega levičarja. Naslednjič moramo to tako narediti, da bosta prisotna najmanj dva. Se je pa pokazalo, da smo kljub tej pomanjkljivosti odigrali dve odlični tekmi ter zasluženo zmagali."

Kapetan Osredkar zelo motiviran

"Začeli smo neko novo obdobje z novim selektorjem. Pokazali smo veliko željo. Vsak se želi dokazati novemu selektorju, da bi dobil čim več minut. To je bilo prisotno na obeh tekmah proti Srbiji," pa je svoja opažanja za splet no stran NZS strnil kapetanIgor Osredkar. "Fokus je bil na agresivni igri v obrambi in da se hitreje menjamo. V dveh tekmah smo dobili en zadetek od dobre reprezentance Srbije. Z optimizmom lahko zremo naprej. Imamo še nekaj zadev in novih zamisli selektorja, ki jih moramo uigrati in rabimo čas, rabimo tekem, začetek pa je obetaven," pa je sklenil kapetan. Slovenska reprezentanca se bo vnovič zbrala novembra.