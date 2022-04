Rubljov brez milosti do Đokovića sredi Beograda, padla tudi kravata

Rubljov, sicer drugi nosilec turnirja v Beogradu, je v obračun s prvim igralcem sveta vstopil izjemno odločno. V peti igri prvega niza je odvzel servis Noletu, nato pa Srba zlomil še v sedmi igri ter na koncu prvi niz pod streho pospravili z izidom 6:2. V drugem nizu je Srb zaigral bolje, povedel z 2:0, a je nato znova popustil, kar je Rus izkoristil in izenačil izid na 2:2. V izenačenem drugem nizu, kjer sta priložnosti imela oba igralca, je nato odločila podaljšana igra, v kateri je bistveno več zbranosti pokazal (sicer vidno utrujeni) Đoković. V tretjem nizu je Srb povsem popustil, Rubljov ni oddal niti igre in se na koncu s skupni izidom 6:2, 6:7 (4) in 6:0 veselil nove, še enajste turnirske zmage.

Iga Swiatek zmagovalka v Stuttgartu

Poljakinja Iga Swiatek je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA v Stuttgartu. V finalu je 20-letna prva igralka računalniške lestvice prepričljivo s 6:2, 6:2 ugnala Belorusinjo Arino Sabalenka. To je bil že sedmi naslov za mlado Poljakinjo, nekdanjo zmagovalko Rolanda Garrosa. V tej sezoni je zabeležila že četrto turnirsko zmago po Dohi, Indian Wellsu in Miamiju. Doslej je osemkrat igrala v finalu in le enkrat izgubila, in sicer proti Mariborčanki Poloni Hercog v Luganu pred tremi leti ob premiernem nastopu na zadnji stopnički turnirjev na najvišji ravni. Impresiven je predvsem podatek, da je 20-letnica v letu 2022 dobila vse tri največje turnirje serije WTA 1000, vključno s finalom v Stuttgartu (WTA 500) pa je izgubila vsega 15 iger v osmih nizih. Za Belorusinjo, sicer četrto igralko lestvice WTA, je bil to 16. finale, zabeležila pa je šesti poraz. Vseeno je po težavah v tej sezoni predvsem z začetnim servisom povezala nekaj lepih zmag.

Ruski finale dobila Anastazija Potapova

Rusinja Anastazija Potapova je zmagovalka teniškega turnirja WTA v Istanbulu. V finalu je za sploh prvo turnirsko zmago na najvišji ravni ugnala rojakinjo Veroniko Kudermetovo s 6:3, 6:1. Dvoboj je trajal uro in 24 minut. Potapova je tako v največjem turškem mestu v svojem tretjem finalu prišla do prve lovorike, potem ko je bila leta 2018 dvakrat poražena v Moskvi in Taškentu. Kudermetova je petič igrala v finalu, ostaja pa pri eni turnirski zmagi iz Charlestona 2021. Lani je izgubila finalni obračun v Abu Dabiju, letos pa v Dubaju in Melbournu (turnir serije WTA 250).

Izidi:

ATP Beograd, finale:

