Rubljov in Fils v finalu Barcelone, Cobolli v Münchenu presenetil Zvereva

Ljubljana, 18. 04. 2026 19.00 pred 10 dnevi 2 min branja 0

STA
Andrej Rubljov

Rus Andrej Rubljov in Francoz Arthur Fils sta se morala krepko potruditi, da sta v polfinalih turnirja ATP 500 v Barceloni upravičila vlogi favoritov. Rus je na koncu premagal Srba Hamada Međedovića, Fils pa je v treh nizih izločil domačega najstnika Rafaela Jodarja. Brez finala pa je Münchnu ostal favorizirani Alexander Zverev, v polfinalu ga je ugnal Flavio Cobolli, ki se bo za zmago pomeril z Benom Sheltonom.

Arthur Fils
Arthur Fils
Za 30-letnega Francoza Arthura Filsa, 30. na svetovni lestvici, je to prvi letošnji turnir na pesku. Po osmih mesecih pavze zaradi poškodbe se je vrnil februarja in je v izjemni formi. V Dohi je igral v finalu, na "sončnem dvojčku" v Miamiju in Indian Wellsu pa je izpadel v polfinalu oziroma četrtfinalu. V petih finalih v karieri je slavil trikrat; Tokio in Hamburg 2024 in Lyon 2023.

Andrej Rubljov
Andrej Rubljov
Andrej Rubljov (15.) je dve leti mlajši od Filsa, vendar bo že 29. igral v finalu ATP. Zadnjega od 17 naslovov je osvojil lani v Dohi.

Cobolli v Münchnu izločil domačega favorita Zvereva

Italijan Flavio Cobolli je v polfinalu turnirja ATP v Münchnu pripravil veliko presenečenje. V uri in desetih minutah je z rezultatom 6:3, 6:3 premagal tretjega igralca sveta in prvega favorita Nemca Alexandra Zvereva. V finalu se bo pomeril z Američanom Benom Sheltonom.

Flavio Cobolli
Flavio Cobolli
Cobolli, ki ta teden še ni izgubil niza, je Zverevu preprečil obrambo naslova oziroma rekordni četrti naslov na münchenskem pesku. Za 23-letnega Italijana, 16. na svetu, bo to peti finale ATP. Dobil je tri, zadnjega v začetka marca letos v Acapulcu.

Tudi njegov vrstnik Shelton (6.), ki je bil prav tako prepričljiv proti Slovaku Alexu Molčanu (6:3, 6:4), je na vrhuncu forme. To bo njegov drugi finale letos, februarja je slavil v Dallasu, in sedmi v karieri. Izgubil je le dva, lani prav v bavarski prestolnici in 2024 v Baslu.

