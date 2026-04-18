Rubljov in Fils v finalu Barcelone, Cobolli v Münchenu presenetil Zvereva

Za 30-letnega Francoza Arthura Filsa , 30. na svetovni lestvici, je to prvi letošnji turnir na pesku. Po osmih mesecih pavze zaradi poškodbe se je vrnil februarja in je v izjemni formi. V Dohi je igral v finalu, na "sončnem dvojčku" v Miamiju in Indian Wellsu pa je izpadel v polfinalu oziroma četrtfinalu. V petih finalih v karieri je slavil trikrat; Tokio in Hamburg 2024 in Lyon 2023.

Andrej Rubljov (15.) je dve leti mlajši od Filsa, vendar bo že 29. igral v finalu ATP. Zadnjega od 17 naslovov je osvojil lani v Dohi.

Italijan Flavio Cobolli je v polfinalu turnirja ATP v Münchnu pripravil veliko presenečenje. V uri in desetih minutah je z rezultatom 6:3, 6:3 premagal tretjega igralca sveta in prvega favorita Nemca Alexandra Zvereva . V finalu se bo pomeril z Američanom Benom Sheltonom .

Cobolli, ki ta teden še ni izgubil niza, je Zverevu preprečil obrambo naslova oziroma rekordni četrti naslov na münchenskem pesku. Za 23-letnega Italijana, 16. na svetu, bo to peti finale ATP. Dobil je tri, zadnjega v začetka marca letos v Acapulcu.

Tudi njegov vrstnik Shelton (6.), ki je bil prav tako prepričljiv proti Slovaku Alexu Molčanu (6:3, 6:4), je na vrhuncu forme. To bo njegov drugi finale letos, februarja je slavil v Dallasu, in sedmi v karieri. Izgubil je le dva, lani prav v bavarski prestolnici in 2024 v Baslu.