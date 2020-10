Rubljov in srečni poraženec Sonego v finalu Dunaja

Osmi igralec sveta, Rus Andrej Rubljov, in Italijan Lorenzo Sonego, ki na lestvici ATP zaseda 42. mesto, sta finalista turnirja na Dunaju. Za Rubljova je to peti finale letos in priložnost za nadaljevanje stoodstotnega niza, Sonego, ki je v polfinalu izločil Novaka Đokovića, pa bo skušal osvojiti drugo lovoriko v karieri po Antalyji 2019.

icon-expand Andrej Rubljov je v zaključku sezone v izvrstni formi. Ga lahko zaustavi Sonego, sicer srečni poraženec kvalifikacij? FOTO: AP 23-letni Rus Andrej Rubljov, ki je letos slavil v domačem Sankt Peterburgu, Hamburgu, Adelaidi in Dohi, pred tem pa ima še naslova v Moskvi (2019) in Umagu (2017), je v finale napredoval, potem ko je njegov tekmec, JužnoafričanKevin Anderson, pri zaostanku 4:6, 1:4 predal dvoboj zaradi bolečin v stegenski mišici. Rubljov ima na zadnjih štirih turnirjih izkupiček 18-1. V drugem polfinalu je 25-letni Italijan Lorenzo Sonego, ki je v glavnem žrebu 1,4 milijona evrov vrednega turnirja nastopil kot srečni poraženec kvalifikacij, potem ko ga je tam premagal najboljši slovenski tenisač Aljaž Bedene, bil boljši od Britanca Daniela Evansa s 6:3 in 6:4. Spomnimo: Sonego je v petek pripravil senzacijo, ko je izločil Novaka Đokovića: predal mu je vsega tri igre. PREBERI ŠE Šok na Dunaju: Italijan Sonego zmlel Đokovića Izida, polfinale:

Lorenzo Sonego (Ita) - Daniel Evans (VBr)6:3, 6:4,

Andrej Rubljov (Rus/5) - Kevin Anderson (JAR)6:4, 4:1 predaja.