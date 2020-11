Rubljov izkoristil sproščenost Thiema za poslovilno zmago v Londonu

Thiem, ki si je po zmagah proti Cicipasu v prvem in Nadalu v drugem krogu zagotovil zmago v skupini, je dvoboj začel slabo oziroma preveč sproščeno, za agresivni pristop 23-letnega Moskovčana pa ni imel pravega orožja. Rubljov, ki v prvem nizu ni napravil niti ene neizsiljene napake, je hitro prišel do dveh odvzemov servisa, niz pa mu je pripadel po vsega 26 minutah.

Rus je v drugem nizu sprva nadaljeval zanesljivo in do "breaka" prišel v tretji igri. Prednost je zadržal do osme igre, ko se je Thiem po seriji napak Rusa nenadejano vrnil v niz. Rubljov se je nato zbral, dosegel še en "break" v 11. igri in v 12. zaključil dvoboj po uri in 15 minutah.

S tem je vknjižil tretjo zmago zapovrstjo proti Thiemu (3:2 v korist Rusa). Poleg tega je v žep pospravil še 130.000 evrov in 200 točk za teniško lestvico.

Avstrijec se bo v sobotnem polfinalu zaključnega turnirja pomeril z zmagovalcem petkovega spopada med Srbom Novakom Đokovićem in Nemcem Alexandrom Zverevom v skupini Tokio 1970.

* Izidi, finale ATP London (5,7 milijonov dolarjev):

- skupina London 2020, 3. krog:

Andrej Rubljov (Rus/8) - Dominic Thiem (Avt/3) 6:2, 7:5

21.00 Rafael Nadal (Špa/2) - Stefanos Cicipas (Grč/6)