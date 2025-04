Rubljov o protidopinškem režimu: Živimo v nenehnem strahu

Teniški igralci so po dopinškem škandalu Yannicka Sinnerja pod vse večjim drobnogledom zaradi dopinga in Andrej Rubljov meni, da so pravila postala prestroga in nepoštena do tenisačev.

"Vprašanje dopinga me zelo skrbi. Vsak dan moramo poročati, kje smo in se spominjati, kje smo bili. Če pozabimo in nas pridejo testirat, pa nas ni, je to kršitev. Tri kršitve pa lahko pomenijo dveletni suspenz. To ni pošteno, zaradi njih živiš v nenehnem stresu. Igralci smo zelo obremenjeni s tem problemom," je do protidopinškega režima kritičen osmi igralec sveta, ki bo v prihodnjih dneh zaigral na turnirju v Madridu.