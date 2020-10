Rubljov premagal Čorića in osvojil četrto lovoriko letos

Rus je zmagal s 7:6 (5), 6:4 in slavil četrto letošnjo turnirsko zmago. Skupaj je mladi Rus prišel do šeste turnirske zmage, druge na domačih tleh, potem ko je lani slavil v Moskvi. Danes je proti 23-letnemu Hrvatu, ki je sedmič igral v finalu, dosegel vsega en odvzem servisa, kar pa je bilo dovolj za zmago po dveh nizih.

Prvega je po zanesljivi igri obeh pri svojem servisu dobil po podaljšani igri, v kateri je slavil s 7:5, v drugem nizu pa je do odločilnega "breaka" prišel v peti igri in prednost zanesljivo zadržal do konca dvoboja. Letos je 22-letnik slavil v Hamburgu, Adelaidu in Dohi.