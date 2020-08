Rudolf drugi, Janežič in Zupinova tretja na Finskem

Na 800 m je zmagal Nizozemec Tony van Diepen(1:48,54), Žan Rudolfpa je ugnal Mohameda Abouettaheryjaiz Maroka, ki je bil tretji (1:49,00). Diepen je bil lani za svojo prvo medaljo na velikih tekmovanjih bronast na dvoranskem evropskem prvenstvu v Glasgowu na 400 m in na četrto mesto v ciljnem sprintu potisnil Luko Janežiča.

"To je bil moj prvi tek na dva stadionska kroga v sezoni in prvič je vedno kar težko. Želel sem zmagati, da bi se na nek način oddolžil Van Diepenu za lanski dogodek na Škotskem. Prehitro sem napadel, že 200 m pred ciljem, Nizozemec me je čakal, potem pa v finišu, v katerem je res dober, tudi ugnal. Moral bi začeti malo pozneje pospeševati,"je tek opisal Rudolf.

Janežič: Pogoji so bili dovolj dobri za boljši izid

"Nisem ravno zadovoljen. Imel sem zelo slab start in posledično sem zame dosegel tudi dokaj slab čas. Malo je bilo hladno, okrog 15 stopinj Celzija, ampak pogoji so bili dovolj dobri za boljši izid," pa je kratko pojasnil Janežič.

Vodičan, ki se je letos na 200 m že spustil pod 21 sekund (20,88), je v Espooju precej zaostal za svojim najboljšim dosežkom sezone in bil v cilju za dvema domačinoma. Zmagal je Samuel Purola(21,12). Tudi Agata Zupinje bila letos na nizkih ovirah že precej hitrejša (57,35). Zmagala je Norvežanka Line Kloster(57,96) pred Finko Viivi Lehikoinen(58,48).