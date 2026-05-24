Rudolf popravil (skoraj) 25 let star slovenski rekord

Bruselj, 24. 05. 2026 17.17 pred 32 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Žan Rudolf

Slovenski atlet Žan Rudolf je na mitingu v Bruslju v teku na 1500 m s 3:38,92 dosegel nov državni rekord in zasedel drugo mesto za Hrvatom Ninom Jambrešičem (3:38,82). Izboljšal je skoraj četrt stoletja star slovenski rekord 3:39,29, ki ga je Aleš Tomič postavil 8. julija 2002 v Zagrebu.

Žan Rudolf
Žan Rudolf
FOTO: Aljoša Kravanja

"Mladi Hrvat me je presenetil v zadnjih metrih, ker ga v ozadju nisem videl. Bil je zelo počasen čas še do 1000 m, potem pa sem napadel, prevzel vodstvo in tekel sam. Tako je bilo tudi v zadnjem krogu, ki sem ga pretekel v kar dobrih 54 sekundah. Za prvo tekmo v sezoni je to res super. Vesel sem, dosegel sem cilj, ki je bil državni rekord," je povedal 33-letni Žan Rudolf.

Preberi še Lukan z evropskim rekordom na 10 km zmagala v Španiji

Sedaj ima udeleženec olimpijskih iger leta 2016 v lasti slovenske rekorde na 600 m, oba na 800 m ter na 1000 m. Že letos pozimi je 28. februarja v Novem mestu na 1500 m s 3:39,44 popravil prejšnji slovenski rekord v dvoran. Nato si je zagotovil nastop na svetovnem prvenstvu v dvorani v poljskem Torunu in marca na 1500 m s tedaj drugim najhitrejšim časom kariere 3:40,20 dosegel 12. mesto. Imel je sicer šesti čas, vendar so se v finale uvrstili še po trije najboljši iz prvih dveh skupin, ki pa so bili počasnejši od njega. Finale je v najhitrejši zadnji skupini predtekov zgrešil za dobro sekundo.

Po svetovnem prvenstvu leta 2022 v Eugenu v ZDA je na Poljskem prvič tekel na veliki tekmi. Potem se je zaradi mlade družine odločil, da bo na velikih mitingih skrbel za narekovanje ritma. "To mi prinese veliko več denarja, kot če bi na vsaki tekmi tekel državni rekord. Narekovalec ritma bom na naslednjih tekmah, tudi na štirih diamantnih ligah," je po rekordu dodal Rudolf. Dvomi, da si bo izboril nastop na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu. "Ker bom narekovalec ritma, moram dobro opraviti to nalogo, drugače vabil za to ne bom več dobival. Tako mi ne ostane veliko časa, da bi tekel sam za rezultat. To bi se lahko spremenilo le, če bi dobil službo v državni upravi," je pojasnil Rudolf.

Njegov cilj bo tako po koncu sezone SP v cestnih tekih septembra na Danskem, kjer se želi pomeriti na miljo.

atletika rudolf

